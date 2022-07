Cannabis terapeutica, a Torino la serra gestita da disabili per avere le cure che lo Stato non garantisce: “Siamo pazienti non delinquenti” (Di domenica 10 luglio 2022) “Siamo pazienti non delinquenti. Se lo Stato non riesce a garantirci la Cannabis terapeutica ce la coltiviamo noi”. Simone Stara è il presidente dell’aps “Seminiamo Principi” che in provincia di Torino ha allestito una serra per coltivare Cannabis. “Ci Siamo messi in gioco rischiando di andare a processo ma la nostra non è una disobbedienza, è lo Stato che viola la Costituzione non garantendoci le cure” racconta Stara mentre attraverso un’applicazione sul tablet regola l’irrigazione delle piantine. L’impianto è gestito da persone con disabilità ed è nato con l’idea di garantire le cure per qualche mese a undici pazienti affetti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “non. Se lonon riesce a garantirci lace la coltiviamo noi”. Simone Stara è il presidente dell’aps “Seminiamo Principi” che in provincia diha allestito unaper coltivare. “Cimessi in gioco rischiando di andare a processo ma la nostra non è una disobbedienza, è loche viola la Costituzione non garantendoci le” racconta Stara mentre attraverso un’applicazione sul tablet regola l’irrigazione delle piantine. L’impianto è gestito da persone contà ed è nato con l’idea di garantire leper qualche mese a undiciaffetti da ...

Pubblicità

age_of_VIRGO : @Italia_Freeweed @CannabisCuraSic Paolo poli dimentica di precisare che moltissimi pazienti la assumono già come de… - parpinellivo : #CannabisLegale, ne discute la Camera. 'Ma bisogna fare chiarezza', precisa #SilvioGarattini, presidente… - AnteiFlavio : RT @MatteoMainardi: Trova le differenze: ???? I partiti italiani (sinistra, centro e destra insieme): 'Non possiamo parlare di #cannabis ora… - tutto_travaglio : #Cannabis terapeutica, serra gestita da disabili per garantirsi le cure: “Pazienti, non delinquenti”… - o_Fade2Bla4K_o : @matteosalvinimi Capitano la pianti con sta storia del proibizionismo. La cannabis non deve essere una bandiera dei… -