Cannabis, Mattia Santori racconta: “In casa coltivo tre piantine per il mio consumo ricreativo, così non alimento la criminalità” (Di domenica 10 luglio 2022) “Io autocoltivo da anni. Non voglio che il mio consumo ricreativo di una canna ogni tre giorni vada a finanziare l’auto di lusso di un criminale o il riciclaggio di un gioielliere”. Mattia Santori, consigliere comunale del Pd a Bologna con delega al Turismo, lo confessa durante gli Stati generali sulla Cannabis che si sono svolti a Milano. Il fondatore del movimento delle Sardine e promotore dei “Cannabis talk” e di altre iniziative di sensibilizzazione sul tema, racconta la sua storia in un’intervista su la Repubblica, spiegando come da consumatore è diventato coltivatore, con tanto di lampade in casa, per “non alimentare la criminalità”: “Quest’anno ho già raccolto: 60 grammi”, sottolinea. “Mi faccio le canne da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “Io autoda anni. Non voglio che il miodi una canna ogni tre giorni vada a finanziare l’auto di lusso di un criminale o il riciclaggio di un gioielliere”., consigliere comunale del Pd a Bologna con delega al Turismo, lo confessa durante gli Stati generali sullache si sono svolti a Milano. Il fondatore del movimento delle Sardine e promotore dei “talk” e di altre iniziative di sensibilizzazione sul tema,la sua storia in un’intervista su la Repubblica, spiegando come da consumatore è diventato coltivatore, con tanto di lampade in, per “non alimentare la”: “Quest’anno ho già raccolto: 60 grammi”, sottolinea. “Mi faccio le canne da ...

