“Camper’ di Rai Uno | fa tappa in Città Vecchia

(Di domenica 10 luglio 2022) Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dall’11 luglio prosegue in Puglia. Elisa Silvestrin viaggerà insieme a due nuovi camperisti e a bordo del loro camper faràall’Abbazia di Santo Stefano, Grotte di Castellana, Riserva naturale di Torre Guaceto, Taranto, Castellaneta Marina. Poi, sui sentieri Abruzzesi con Francesco Gasparri, mentre Monica Caradonna farà scoprire le eccellenze gastronomiche della Puglia: Caciocavallo podalico, burrata, pane di Laterza, cozza di Taranto, focaccia e panzerotti baresi. Gloria Aura Bortolini sarà invece la guida attraverso i piccoli borghi gioiello della Puglia, come Vieste, Accadia, Giovinazzo, Ceglie, Corigliano d’Otranto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

