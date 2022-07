Campagna vaccinale: le regioni si preparano a riaprire gli hub (Di domenica 10 luglio 2022) Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della Campagna vaccinale. Già con la settimana che si apre domani, con il via libera atteso da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di Aifa e del ministero della Salute, gli over 60 italiani dovranno accedere alla quarta dose. In autunno le richieste di vaccinazioni, secondo le stime delle regioni, dovrebbero aumentare ancora con l’arrivo dei vaccini aggiornati e si valuta di riaprire le strutture chiuse nei mesi scorsi o di rafforzare l’operatività dei centri che non si sono mai fermati. In questa direzione hanno già dichiarato di essere disposti a muoversi, alla luce dell’andamento delle richieste, la Campania, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte, il Friuli e anche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Lesialla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della. Già con la settimana che si apre domani, con il via libera atteso da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di Aifa e del ministero della Salute, gli over 60 italiani dovranno accedere alla quarta dose. In autunno le richieste di vaccinazioni, secondo le stime delle, dovrebbero aumentare ancora con l’arrivo dei vaccini aggiornati e si valuta dile strutture chiuse nei mesi scorsi o di rafforzare l’operatività dei centri che non si sono mai fermati. In questa direzione hanno già dichiarato di essere disposti a muoversi, alla luce dell’andamento delle richieste, la Campania, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte, il Friuli e anche ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - GiovaQuez : Resta quindi il rischio di nuovi pesanti rallentamenti dell'attività ordinaria non emergenziale negli ospedali. Alt… - GiovaQuez : A livello ospedaliero, grazie ad una campagna vaccinale straordinaria, non ci sono particolari problemi. Soprattutt… - giulianol : @ellyelle12 No, neppure: altrimenti sarebbe giustificato radiare chi si oppone alla campagna vaccinale con l'accusa di incompetenza. - Erinni110 : 'La ridotta efficacia dei vaccini nel prevenire l'infezione' COSA? Tutta la campagna vaccinale del terrore, con obb… -