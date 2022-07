Camille Pissarro | lo straordinario impressionista irriducibile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 luglio 2022)nasce il 10 luglio 1830 a Saint-Thomas (nelle Isole Antille), dove la sua famiglia di piccoli commercianti francesi si trasferì in cerca di fortuna. Morì a Parigi il 13 novembre 1903. Considerato una delle figure più rilevanti dell’Impressionismo, fu l’unico pittore a partecipare a tutte le mostre del gruppo di artisti del periodo. Riuscì ad avvicinare al movimento personaggi come Paul Cézanne, Paul Gauguin e Vincent Van Gogh. Accenni biografici e formazione Photo Credits: WikipediaLa sua formazione scolastica avviene in Francia e dal 1855 si stabilisce definitivamente a Parigi. Assillato dalle continue ristrettezze economiche si ritira in campagna e successivamente, per sfuggire alla guerra franco-prussiana, si rifugia a Londra presso dei parenti. Nel 1874 è uno degli organizzatori più entusiasti della prima esposizione ...