Calciomercato Serie A LIVE: Molina verso la Juve, c'è il Lecce per Maksimovic, Gotti vuole Nuytinck (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 10 LUGLIO Gotti cerca Nuytinck, il tecnico vorrebbe riabbracciare il difensore (CLICCA QUI)Si lavora per il ritorno di Bonazzoli, l'attaccante per la Salernitana (CLICCA QUI)Calciomercato Lecce, esperienza per Baroni: in difesa c'è Maksimovic (CLICCA QUI)La Juve ha l'accordo per ...

