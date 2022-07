Calciomercato Napoli | il punto dopo le dichiarazioni di Giuntoli - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - tufanobianca : @mikypocho000 @lucasparrow1 @sscnapoli Ma la mia domanda è: il calciomercato è forse finito? E poi quando mai tu ha… - lignoli : RT @mirkotorre24: Che #Giuntoli sia un discreto comunicatore è cosa nota. Mai così tanta chiarezza da parte del #Napoli e questo è un bene.… -

... a quanto pare, non c'entrano le offensive di altri club: almeno ufficialmente alofferte non ne sono pervenute, ma l'impressione è che qualche sondaggio informale per il difensore sia ...Non si tratta tanto di un fattore economico, quanto tecnico e di ambizioni: quelle della Juventus sarebbero maggiori rispetto al, così come quelle di Chelsea e Barcellona che il giocatore ...Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli, dopo la retrocessione del Genoa in Serie B è pronto a ripartire: per lui si avvicina la firma con il nuovo club. I tifosi del Lecce che sono accorsi ieri al ...Direttamente da Dimaro il ds fa chiarezza sui tanti fronti aperti: da Koulibaly a Mertens, passando per Meret e Osimhen ...