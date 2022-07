Calciomercato: Monza. Galliani 'Contatti con Suarez? Non ricordo...' (Di domenica 10 luglio 2022) "Arriverà una punta. O forse due. Tutti vorrebbero venire qui" BELLINZONA (SVIZZERA) - "La Serie A è stato un sogno che si è realizzato, per me che sono di questa città. Ci voleva il presidente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) "Arriverà una punta. O forse due. Tutti vorrebbero venire qui" BELLINZONA (SVIZZERA) - "La Serie A è stato un sogno che si è realizzato, per me che sono di questa città. Ci voleva il presidente ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, l'ad #Galliani ha parlato con gli intermediari di #Cavani - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona:… - cmdotcom : #Monza , #Galliani: 'Contatto con #Suarez ? Non confermo e non smentisco. Arriveranno una o due punte' - ZonaBianconeri : RT @DiMarzio80: Twitter mi ha costretto a mettere un appellativo Fake o Parodia perché altrimenti mi avvicino troppo a Di Marzio.. l'origin… -