Calciomercato Milan – Ziyech cambia procura: sorge il dilemma ingaggio (Di domenica 10 luglio 2022) Il Calciomercato del Milan ha in Ziyech una delle priorità. Il suo cambio di procura ha però suscitato diversi interrogativi Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 luglio 2022) Ildelha inuna delle priorità. Il suo cambio diha però suscitato diversi interrogativi

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - MilanSpazio : Calciomercato, Paquetà via dal Lione: anche il Milan “tifa” per la cessione - blackdevils97 : RT @cmdotcom: #Milan, #Bennacer torna al centro del #Milan: il punto sul rinnovo -