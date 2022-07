Calciomercato Milan – PSG su Thuram | si riavvicina Renato Sanches?

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - infoitsport : Calciomercato Milan, LIVE: ultime news e tutte le trattative di oggi - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #PSG su #Thuram: si riavvicina #RenatoSanches? #ACMilan #Milan #SempreMilan -

... che al di là della questione legata aSkriniar, dovrà sfoltire la rosa in altre zone del ...Inter, nei prossimi giorni si decide il futuro di Pinamonti: tra Monza e Atalanta ...Un punto di riferimento per Pioli, complementare con Tonali, una risorsa che ilvorrebbe blindare. L'idea è quella di andare avanti insieme, di arrivare alla fumata bianca prima della nuova ...La Roma non si ferma sul mercato e punta il giovane gioiello israeliano ma deve superare la concorrenza di Juve e Milan ...Il nuovo acquisto dell'Atalanta Ederson ha parlato per la prima volta da giocatore nerazzurro: la sua promessa non verrà dimenticata da nessuno.