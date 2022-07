Calciomercato Milan – Dalla Francia | “Fissata valutazione per Diallo”

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - RadioRossonera : Il #Newcastle punta un obiettivo del #Milan ?? - infoitsport : Obiettivo di calciomercato del Milan, pessime notizie: si è fratturato il piede -

Commenta per primo Secondo la stampa francese Lucas Paquetà vuole lasciare il Lione. Sul nazionale brasiliano ci sono Arsenal e Newcastle. Ilosserva interessato perché ha diritto al 15% sulla futura rivendita.2 Giovanni Galli parla alla Gazzetta dello sport del mercato del: 'Sanches è un ottimo profilo, Origi un giocatore importante, che nel Liverpool delle stelle ha fatto bene ogni volta che è stato chiamato in causa, sia in Premier che in Champions. Troppo ...Paulo Dybala resta al centro di un rebus di mercato vero e proprio tra Napoli, Inter e Roma: ora arriva la conferma di Edoardo De Laurentiis ...La c.t. Bertolini senza Cernoia, non al meglio: gioca Galli. Spazio a Bergamaschi al posto di Giacinti in attacco. Gama e Linari dovranno fermare Katoto ...