Calciomercato Milan, alternativa ad Acerbi: smacco all’Inter? (Di domenica 10 luglio 2022) A poco più di un mese dal via della Serie A si infiamma il Calciomercato estivo: derby Milan-Inter in vista per un difensore? La stagione 2022/2023 è ormai alle porte e dirà molto sul reale spessore di Milan e Inter. I rossoneri campioni d’Italia devono riuscire a confermarsi al vertice migliorando una rosa che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 luglio 2022) A poco più di un mese dal via della Serie A si infiamma ilestivo: derby-Inter in vista per un difensore? La stagione 2022/2023 è ormai alle porte e dirà molto sul reale spessore die Inter. I rossoneri campioni d’Italia devono riuscire a confermarsi al vertice migliorando una rosa che al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - serieAnews_com : Derby di #calciomercato tra #Milan e #Inter in vista per #Milenkovic? - Luxgraph : Monza, Bellusci saluta. Ha firmato un biennale con l'Ascoli -