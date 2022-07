Calciomercato: ManCity. Stampa, pronto rinnovo per 6 anni per Foden (Di domenica 10 luglio 2022) Vicino l'accordo con il 22enne, sarà uno dei più pagati all'Etihad LONDRA (INGHILTERRA) - Phil Foden firmerà un nuovo maxi rinnovo da 6 anni con il Manchester City da 15 milioni di sterline all'anno: ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Vicino l'accordo con il 22enne, sarà uno dei più pagati all'Etihad LONDRA (INGHILTERRA) - Philfirmerà un nuovo maxida 6con il Manchester City da 15 milioni di sterline all'anno: ...

ZonaBianconeri : RT @ChrisJames27_: Secondo me #Deligt verrà ceduto al @ManCity in cambio di #gundogan e #laporte #calciomercato #juventus - ChrisJames27_ : Secondo me #Deligt verrà ceduto al @ManCity in cambio di #gundogan e #laporte #calciomercato #juventus - TheVoiceofFoot1 : ?? #Calciomercato #Chelsea #ManCity Battute decisive per il passaggio di Raheem #Sterling dal Manchester City al C… - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Julian Alvarez é un nuovo calciatore del Manchester City. ??? ??Il giocatore arriva in Inghilterra… - BruscoFanti : @RafaeLeao7 al @ManCity fatto dopo l'uscita di #Sterling , Lang e Cdk + HZ sulla trequarti. #acmilan #Calciomercato #Chelsea -