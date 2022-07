Calciomercato Genoa: Dragusin nell’affare Cambiaso. Le ultime (Di domenica 10 luglio 2022) sul futuro del centrale romeno Secondo Juventusnews24, nella giornata di domani l’agente di Radu Dragusin incontrerà il Genoa per discutere il futuro del difensore. Il classe 2002 rientrerebbe nell’operazione che porterebbe Andrea Cambiaso alla Juventus, ma ancora non è arrivato il suo sì al trasferimento. Dopo il colloquio con il club ligure, l’agente incontrerà il suo assistito, che sarà chiamato a dare la risposta definitiva alla proposta rossoblù. Ore decisive sul fronte Juve-Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) sul futuro del centrale romeno Secondo Juventusnews24, nella giornata di domani l’agente di Raduincontrerà ilper discutere il futuro del difensore. Il classe 2002 rientrerebbe nell’operazione che porterebbe Andreaalla Juventus, ma ancora non è arrivato il suo sì al trasferimento. Dopo il colloquio con il club ligure, l’agente incontrerà il suo assistito, che sarà chiamato a dare la risposta definitiva alla proposta rossoblù. Ore decisive sul fronte Juve-. L'articolo proviene da Calcio News 24.

