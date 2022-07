Calciomercato – Dybala, Inter più lontana. Sperano Milan, Roma e Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) Paulo Dybala, obiettivo di Calciomercato di Inter, Milan e non solo, è ancora alla ricerca di una squadra. I nerazzurri sembrano lontani ora Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 luglio 2022) Paulo, obiettivo didie non solo, è ancora alla ricerca di una squadra. I nerazzurri sembrano lontani ora

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere - STnews365 : Dybala torna a Torino: si allenerà da solo. L'attaccante argentino al rientro dalle vacanze, ma senza nuove offerte… - angianna78 : @cifra73 Io invece credo che questa sia stata una 'bugia' inevitabile. Su Mertens, Fabian, Koulibaly i fatti sono q… -