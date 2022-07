Calciomercato | Ascoli Preso Bellusci a titolo definitivo dal Monza

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Ascoli, ufficiale l'acquisto di #Bellusci - BernardShakey11 : RT @ascolicalciofc: #CALCIOMERCATO: BELLUSCI CONTINUA LA SUA AVVENTURA CON L’ASCOLI. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiu… - serieB123 : SerieB Addio Monza, ora è UFFICIALE: torna in Serie B - sportli26181512 : Milan, Tsadjout verso la Cremonese: Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico, Franck Tsadjout si allontana da… - serieB123 : Monza, Bellusci saluta. Ha firmato un biennale con l'Ascoli -

Commenta per primo Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico, Franck Tsadjout si allontana dall'. Sull'attaccante di proprietà del Milan c'è la Cremonese.Commenta per primo Il Monza annuncia in maniera ufficiale la cessione a titolo definitivo all'del difensore Giuseppe Bellusci.Il difensore si è già unito al gruppo partito stamane per Cascia ASCOLI PICENO (ITALPRESS) - L'Ascoli comunica di aver raggiunto l'accordo col ...Monza ancora protagonista nel calciomercato: questa volta, però, in uscita. Nel pomeriggio del 10 luglio il club brianzolo ha comunicato la cessione di Giuseppe Bellusci all’ Ascoli a titolo definitiv ...