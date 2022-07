Calcio | tabellino e marcatori Atalanta- Rappresentativa Valseriana 15-0

(Di domenica 10 luglio 2022) L’batte 15-0 laVal Seriana, allo stadio Comunale di Clusone. Per i bergamaschi si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Malinovskyi autore di 3 reti, così come di Boga capace di marcare in altrettante occasioni. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH Ecco ile idel match: Reti: 9? Palomino, 13?, 17? e 43? Boga, 20? Muriel, 41? Zapata, 50?, 53? e 69? Miranchuk, 67? e 90? Malinovskyi, 82? Lammers, 85? Hateboer, 87? Cisse, 88? Koopmeiners1° tempo: Sportiello, Okoli, Palomino, M. Ruggeri, Cisse, Scalvini, Ederson, Zortea, Boga, Zapata, Muriel.2° tempo: Rossi, Hateboer, Demiral, Djimsiti, Cisse (66? M. Ruggeri), Koopmeiners, ...

All'82' si aggiunge anche Lammers al tabellino, con un bel colpo di testa su assist preciso dalla fascia di Malinovskyi. Infine la partita viene chiusa dai gol di Hateboer all'84', di Cisse all'88, ...