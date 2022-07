Calcio: solo 0-0 per il Monza nell’amichevole contro il Bellinzona (Di domenica 10 luglio 2022) Il Monza pareggia 0-0 contro il Bellinzona. Per i lombardi si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Non un’ottima prova per gli uomini di Stroppa, costretti al pareggio a reti bianchi dagli svizzeri. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita il Monza parte bene, con Ciurria e Valoti ispirati, ma che non riescono a trovare la conclusione a rete. Alla mezz’ora inizia a sbagliare in fase di costruzione, e Di Gregorio è costretto un paio di volte a spazzare il pallone. Qui arriva anche il primo ed unico giallo del match, sventolato in faccia all’ex Inter Andrea Ranocchia. Il tiro termina senza troppe emozioni, sullo 0-0. Nel secondo tempo il Monza cambia tutto, sostituendo tutti e 11 i giocatori. Non è un bel vedere ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ilpareggia 0-0il. Per i lombardi si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Non un’ottima prova per gli uomini di Stroppa, costretti al pareggio a reti bianchi dagli svizzeri. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita ilparte bene, con Ciurria e Valoti ispirati, ma che non riescono a trovare la conclusione a rete. Alla mezz’ora inizia a sbagliare in fase di costruzione, e Di Gregorio è costretto un paio di volte a spazzare il pallone. Qui arriva anche il primo ed unico giallo del match, sventolato in faccia all’ex Inter Andrea Ranocchia. Il tiro termina senza troppe emozioni, sullo 0-0. Nel secondo tempo ilcambia tutto, sostituendo tutti e 11 i giocatori. Non è un bel vedere ...

Pubblicità

RaiDue : Bambine con un sogno e un solo amore: quello per il pallone ? In occasione dell'esordio questa sera a #WEuro2022,… - StefanoTizzoni6 : @marydidioMD Pogba ormai un giocatore che pensa solo a una cosa divertirsi del calcio non gli interessa più niente acquisto sbagliatissimo - Sugar_Mind : RT @egi_vil: @MondoJuve1 E' solo un opportunista. Credo lo faccia perchè ci guadagna a inondare ogni giorno la Juve di melma. I suoi peones… - sportface2016 : Calcio: solo 0-0 per il #Monza nell’amichevole contro il #Bellinzona - pet_oliver : @willy_signori Certo che lo sa bene Guardiola come tutti quelli a cui piace veder giocare bene,si puo vincere o per… -