Calcio femminile | Valentina Cernoia salta la sfida contro la Francia | positività al Covid per la centrocampista

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) L’attesa sta per finire. Oggi, 10 luglio (ore 21.00), al New York Stadium di Rotherham assisteremo all’esordio della Nazionale italiana dinegli Europei 2022. Sul rettangolo verde inglese, la formazione di Milena Bertolini dovrà affrontare nel primo match del Gruppo D la, formazione n.3 del ranking FIFA. La selezione tricolore dovrà superarsi per uscire indenne dal confronto con le transalpine. La compagine avversaria, infatti, è imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione agli Europei e otto di qualificazione ai Mondiali) e in tale lasso di tempo ha subìto appena tre gol. Pericolo numero uno in attacco sarà la giovanissima Marie-Antoinette Katoto, che nelle qualificazioni alla rassegna continentale ha messo a segno otto gol. Grande forza in attacco, con 44 reti nelle otto gare (5.5 a ...