Calcio femminile, Europei 2022: Italia-Francia 1-5, netta sconfitta delle azzurre a Rotherham (Di domenica 10 luglio 2022) Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura agli Europei 2022 di Calcio femminile della Nazionale Italiana guidata da Milena Bertolini. Le azzurre sono state sconfitte dalla Francia per 5-1 al New York Stadium di Rotherham, subendo una dura lezione dalla compagine d’Oltralpe, nel primo incontro del Gruppo D. Ragazze del Bel Paese letteralmente tramortite dalle rivali nella prima frazione di gioco: poca convinzione nella manovra nostrana e grande qualità in quella delle francesi, che hanno confermato di essere una delle formazioni più accreditate per far proprio il titolo continentale. Nella ripresa i cambi della CT hanno sortito quantomeno una reazione emotiva e il gol della bandiera di Martina Piemonte deve ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura aglididella Nazionalena guidata da Milena Bertolini. Lesono state sconfitte dallaper 5-1 al New York Stadium di, subendo una dura lezione dalla compagine d’Oltralpe, nel primo incontro del Gruppo D. Ragazze del Bel Paese letteralmente tramortite dalle rivali nella prima frazione di gioco: poca convinzione nella manovra nostrana e grande qualità in quellafrancesi, che hanno confermato di essere unaformazioni più accreditate per far proprio il titolo continentale. Nella ripresa i cambi della CT hanno sortito quantomeno una reazione emotiva e il gol della bandiera di Martina Piemonte deve ...

Pubblicità

RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - RaiDue : Bambine con un sogno e un solo amore: quello per il pallone ? In occasione dell'esordio questa sera a #WEuro2022,… - Tg3web : Inizia stasera contro la Francia a Rotherham, in Inghilterra, l'avventura della Nazionale femminile di calcio agli… - diablito11111 : RT @mattonistajr: Ho guardato 10 minuti di calcio lesb... ehm, no scusate, femminile. Una roba dell'altro mondo. - CorSport : #Euro2022, dominio Francia: Italia sconfitta 5-1 -