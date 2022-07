Calcio femminile, Bonansea: “Cerco di dare l’esempio, siamo un bel gruppo”. Gama: “Francia forte, ma abbiamo lavorato tanto” (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo tanta attesa, è giunto il momento dell’esordio agli Europei di Calcio femminile 2022 per la Nazionale Italiana: le ragazze guidate dal C.T. Milena Bertolini scenderanno in campo questa sera alle ore 21:00 al New York City Stadium di Rotherham contro la Francia. Match particolarmente ostico vista la forza delle avversarie, ma la nostra Nazionale vorrà dimostrare di non essere da meno: il talento non manca, tantomeno lo spirito di squadra che in queste occasioni può fare la differenza contro anche chi, sulla carta, è più forte. Ai microfoni di Sky Sport, due pilastri della Nazionale come Barbara Bonansea e il capitano Sara Gama hanno avuto modo di presentare questi Europei dando le proprie impressioni sulla competizione in corso di svolgimento in Gran Bretagna. ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo tanta attesa, è giunto il momento dell’esordio agli Europei di2022 per la Nazionale Italiana: le ragazze guidate dal C.T. Milena Bertolini scenderanno in campo questa sera alle ore 21:00 al New York City Stadium di Rotherham contro la. Match particolarmente ostico vista la forza delle avversarie, ma la nostra Nazionale vorrà dimostrare di non essere da meno: il talento non manca,meno lo spirito di squadra che in queste occasioni può fare la differenza contro anche chi, sulla carta, è più. Ai microfoni di Sky Sport, due pilastri della Nazionale come Barbarae il capitano Sarahanno avuto modo di presentare questi Europei dando le proprie impressioni sulla competizione in corso di svolgimento in Gran Bretagna. ...

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - TNannicini : “Le donne si sono riprese il calcio”. Centimetro dopo centimetro, decennio dopo decennio, con fatica e passione. E… - fanpage : L’Italia femminile oggi sfida la Francia nella partita d’esordio degli Europei 2022 in Inghilterra - serieB123 : Dove vedere Italia-Francia in tv: l’esordio della Nazionale agli Europei femminili -