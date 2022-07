Calcio | City; Haaland promette ' lavoro | sorrisi e vittorie'

Pubblicità

sportface2016 : #ManchesterCity , ecco #Haaland: 'Qui per divertirmi e fare gol' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland si presenta: 'E' bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland si presenta: 'E' bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo' - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sterling primo colpo del nuovo Chelsea: al City vanno 56 milioni di euro - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity, presentati i nuovi acquisti, tutti pazzi per #Haaland #premierLeague -

Io da attaccante voglio divertirmi perché quando mi diverto faccio gol, amo giocare ae spero di sorridere molto qui. Ile' tutto un altro livello", le sue parole in conferenza stampa. ...Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 18 al ManchesterAcademy Stadium. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - 'Lavoro, sorrisi e altri trofei': e' la formula magica di Erling Haaland, attaccante norvegese acquistato dal Manchester ...Le prime parole da nuovo giocatore del Manchester City di Erling Haaland: "Voglio vincere la Champions e giocare il derby" ...