Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - OfficialUSS1919 : ?? MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accord… - sportface2016 : #Roma, accordo con la Borsa italiana per prorogare al 15 luglio la scadenza dell’#Opa - glooit : Calcio: c'è l'accordo per Sterling al Chelsea leggi su Gloo - karda70 : RT @ascolicalciofc: #CALCIOMERCATO: BELLUSCI CONTINUA LA SUA AVVENTURA CON L’ASCOLI. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiu… -

... era rimasto svincolato a fine giugno 2022: trovato l'con la Juventus fino a giugno 2023. Prenderà la maglia numero 22 Vai alla Fotogalleryraggiunto tra Chelsea e Manchester City per il trasferimento a Londra dell'ala Raheem Sterling. Secondo la stampa inglese, il nazionale (27 anni) dovrebbe firmare un contratto quinquennale con ... Scossone in Eccellenza, nasce la nuova As Torino Calcio: accordo nella notte Operazione conclusa a titolo definitivo. Il calciatore si è unito al gruppo bianconero partito per il ritiro di Cascia ...Accordo raggiunto tra Chelsea e Manchester City per il trasferimento a Londra dell'ala Raheem Sterling. Secondo la stampa inglese, il nazionale (27 anni) dovrebbe firmare un contratto quinquennale con ...