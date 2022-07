Calcio | 15-0 dell’Atalanta alla Rappresentativa Val Seriana | nella prima amichevole estiva della stagione 2022 23

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) L’Atalanta batte 15-0 laVal, allo stadio Comunale di Clusone. Per i bergamaschi si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Malinovskyi autore di 3 reti, così come di Boga capace di marcare in altrettante occasioni. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLINO E I MARCATORI La cronaca In avvio di partita l’Atalanta parte bene con Ederson che serve Zapata, ma il colombiano calcia alto sopra la traversa. Dopo tre minuti, all’8’, però i neroazzurri riescono a sbloccare il match, con un bel colpo di testa di Palomino. Al 13’ e al 16’ poi va a segno Boga,con una conclusione di piatto, dopo un tiro respinto di Zapata, e dopo con un tocco a pochi passi dporta sguarnita su assist di Ederson. A ...