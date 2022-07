Cagnano Varano | incidente | morti padre | madre e figlia diciottenne Strada a scorrimento veloce del Gargano

(Di domenica 10 luglio 2022) Per cause da dettagliare lo scontro frontale.del, in serata.sul colpodi 18 anni, laè deceduta durante il trasporto all’ospedale. I tre erano a bordo di unecdelle due auto coinvolte nell’impatto. Ferito gravemente e ricoverato nella Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’uomo a bordo dell’altra vettura, in conseguenza dell’avvenuto in territorio di. L'articolo

Pubblicità

NoiNotizie : Cagnano Varano (#Foggia), incidente: morti padre, madre e figlia diciottenne - NoiNotizie : Cagnano Varano (#Foggia), incidente stradale: morti padre, madre e figlia - SanSeveroNews : Il gravissimo incidente stradale è successo verso le ore 19,15, sul viadotto San Francesco che collega Cagnano Vara… - zav_news : ?? #Foggia, scontro frontale tra due utilitarie lungo la superstrada che da Carpino conduce a Cagnano Varano: 3 mort… - IlMattinoFoggia : Incidente stradale tra #Carpino e #Cagnano Varano, su #Gargano: tre morti e tre feriti -

Incidente mortale sul Gargano. Tre persone sono morte in uno scontro frontale avvenuto lungo la superstrada che da Carpino porta a, nel Foggiano . Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave. A scontrarsi sono state due utilitarie, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul posto sono intervenuti due ...Tre persone sono morte ed altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che da Carpino conduce a, nel Foggiano.Per cause da dettagliare lo scontro frontale. Strada a scorrimento veloce del Gargano, in serata. Morti padre, madre e figlia che erano a bordo di un’auto. Ferito, ricoverato alla Casa sollievo della ...Tragico incidente sul Gargano: per un frontale sul viadotto che da Carpino conduce a Cagnano Varano, hanno perso la vita tre persone. Le vittime, secondo le prime informazioni, viaggiavano tutte a bor ...