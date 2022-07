Cagliari | Liverani dopo la prima amichevole | «Soddisfatti ma è solo l’inizio»

(Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del tecnico Fabiol’vinta per 13-0 dalcontro una rappresentativa locale. Le sue parole: PRIME ANNOTAZIONI – «Abbiamo fatto una settimana importante a livello di sforzo fisico quindi era normale oggi vedere un po’ di stanchezza. Oggi contava mettere minuti nelle gambe e fare unapartita sulla lunghezza canonica, siamoper quanto visto ma sappiamo di essere appena al». SPIRITO GIUSTO – «C’è grande partecipazione da parte di tutti, ognuno ha voglia di fare, disponibilità al sacrificio e all’apprendimento. Abbiamo bisogno di tempo, è normale, ma quando c’è un certo spirito diventa tutto più semplice anche per me e lo staff». TESTA SUL LAVORO QUOTIDIANO – «Continuiamo la nostra tabella, la ...

A muoversi sono soprattutto le grandi candidate alla promozione: Genoa e. I liguri sono ... FAVORITE - Anche i sardi stanno provando a fornire auna rosa pronta al ritorno in A. ......il. Una dichiarazione d'amore forse inaspettata ma che potrebbe cambiare molte tavole in carta. Gaston Pereiro in Serie B sarebbe davvero un'arma in più per il neo tecnico. ...Dopo il primo test stagionale, vinto per 13-0 contro una rappresentativa locale ad Asseminello, Fabio Liverani commenta quanto mostrato dai suoi.