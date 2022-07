Bufera social su Burioni: accusato di bodyshaming contro una sostenitrice della Lega, poi si scusa (Di domenica 10 luglio 2022) Bufera social su Roberto Burioni. Un suo tweet è stato tacciato di bodyshaming contro una sostenitrice della Lega. Tutto è nato quando quest’ultima si è schierata dalla parte del deputato leghista Alex Bazzaro, a seguito di una dichiarazione del parlamentare sulla quarta dose di vaccino. «Correrò il rischio concreto di non farla», ha detto Bazzaro. «Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga», ha scritto Burioni. Qui la ragazza ha commentato dicendosi «orgogliosa» che nel partito che sostiene ci siano persone come Bazzaro. Burioni ha preso così la sua foto ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022)su Roberto. Un suo tweet è stato tacciato diuna. Tutto è nato quando quest’ultima si è schierata dalla parte del deputato leghista Alex Bazzaro, a seguito di una dichiarazione del parlamentare sulla quarta dose di vaccino. «Correrò il rischio concreto di non farla», ha detto Bazzaro. «Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgogliososua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga», ha scritto. Qui la ragazza ha commentato dicendosi «orgogliosa» che nel partito che sostiene ci siano persone come Bazzaro.ha preso così la sua foto ...

