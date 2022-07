Brasile, Fred lascia il calcio giocato al Maracana davanti a 63mila tifosi (Di domenica 10 luglio 2022) Il brasiliano Fred saluta il calcio giocato al Maracana. Dopo 19 anni, l’attaccante 38enne ha giocato l’ultima partita con la maglia del Fluminense, subentrando all’argentino-tedesco Cano al 78? della partita contro il Ceara, valevole per la sedicesima giornata del campionato brasiliano e vinta dal Fluminense 2-1. Il “Flu” indossa così la maglia del club carioca per la 382esima volta, in uno stadio gremito: 63.707 spettatori, la seconda migliore affluenza nel tempio del calcio brasiliano dalla sua ristrutturazione nel 2013 per la Coppa del Mondo 2014. Al termine del match, Fred (all’anagrafe Frederico Chaves Guedes) ha fatto il classico giro di pista dello stadio in bicicletta, la stessa con cui aveva percorso i 600 km da Belo Horizonte da Rio de ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Il brasilianosaluta ilal. Dopo 19 anni, l’attaccante 38enne hal’ultima partita con la maglia del Fluminense, subentrando all’argentino-tedesco Cano al 78? della partita contro il Ceara, valevole per la sedicesima giornata del campionato brasiliano e vinta dal Fluminense 2-1. Il “Flu” indossa così la maglia del club carioca per la 382esima volta, in uno stadio gremito: 63.707 spettatori, la seconda migliore affluenza nel tempio delbrasiliano dalla sua ristrutturazione nel 2013 per la Coppa del Mondo 2014. Al termine del match,(all’anagrafeerico Chaves Guedes) ha fatto il classico giro di pista dello stadio in bicicletta, la stessa con cui aveva percorso i 600 km da Belo Horizonte da Rio de ...

