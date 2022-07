Boom di contagi da Covid in Italia | Costa | “Liberare dall’isolamento i positivi asintomatici”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 luglio 2022) Roma – “Dobbiamo partire dalla consapevolezza che ilo zero non è realizzabile e che l’unica soluzione è la convivenza con il virus. Al momento, dunque, sul tavolo del Governo non c’è nessuna misura restrittiva all’esame. Ritengo sbagliato sostenere, però, che il Governo non stia intervenendo, considerando che non abbiamo mai abbassato la guardia né mai smesso di monitorare la situazione. In questa direzione si sta procedendo al secondo richiamo per gli over 80 e al più presto, in accordo con Ema e Aifa, si sta valutando un ampliamento della platea fino ai sessantenni”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, in una intervista a Il Tempo. “Questa ondata, data, come tutte quelle precedenti sarà autolimitante. Entro la fine del mese raggiungeremo il picco e poi itorneranno a scendere, come sta già accadendo nei ...