?Bonus energia tagliato alle imprese, l?errore nel decreto aiuti. Aziende rischiano di non ottenere un adeguato ristoro (Di domenica 10 luglio 2022) Qualcuno, nel governo, parla di errore. Ma il termine più appropriato probabilmente è ?pasticcio?. Il rischio è quello di lasciare che un aiuto, considerato... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 luglio 2022) Qualcuno, nel governo, parla di errore. Ma il termine più appropriato probabilmente è ?pasticcio?. Il rischio è quello di lasciare che un aiuto, considerato...

Pubblicità

MartaDj1 : @SkySport E allora mi sa non prenderà il bonus energia! - kiara86769608 : @spighissimo Meglio fare l'isee per avere in automatico il bonus energia in bolletta . - GuidoCrosetto : RT @VeraEsincera: Sono d'accordo. Io e mio marito abbiamo ricevuto i 400 € di bonus energia. Siamo pensionati, non ricchi, per il momento p… - VeraEsincera : Sono d'accordo. Io e mio marito abbiamo ricevuto i 400 € di bonus energia. Siamo pensionati, non ricchi, per il mom… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #BONUS #Energia #rinnovabile: ecco quali sono gli #incentivi disponibili #energy #EnergyTransition #GreenEnergy #renewable… -