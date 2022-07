Bonus 550 euro per i lavoratori part-time: tutti i dettagli (Di domenica 10 luglio 2022) Spunta anche il Bonus di 550 euro per tutti i lavoratori part-time. Infatti il Governo ha stanziato questi fondi nel DL aiuti: come ottenerlo. All’interno dell’ultimo decreto legge ‘Aiuti’ il Governo ha deciso di stanziare un Bonus di 550 euro per tutti i lavoratori part-time. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli e come gli interessati potranno ottenerlo. L’ultimo sussidio del Governo e come ottenerlo (Via WebSource)Nel contenuto del testo dell’ultimo dl aiuti il Governo ha incluso anche sostegno economico una tantum per chi nel 2021 ha lavorato con contratti part time e in modo non continuativo. ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 luglio 2022) Spunta anche ildi 550per. Infatti il Governo ha stanziato questi fondi nel DL aiuti: come ottenerlo. All’interno dell’ultimo decreto legge ‘Aiuti’ il Governo ha deciso di stanziare undi 550per. Andiamo quindi a vederee come gli interessati potranno ottenerlo. L’ultimo sussidio del Governo e come ottenerlo (Via WebSource)Nel contenuto del testo dell’ultimo dl aiuti il Governo ha incluso anche sostegno economico una tantum per chi nel 2021 ha lavorato con contrattie in modo non continuativo. ...

