Bonus 200€: chi può fare domanda fino al 30 settembre (Di domenica 10 luglio 2022) Il Bonus 200 euro avrà pagamenti differenziati per le varie categorie di aventi diritto. Anche per fare domanda le tempistiche sono diverse Ormai è stato chiarito. Il Bonus 200 euro non arriverà per luglio a tutti. A beneficiare del Bonus antinflazione nel mese predeterminato saranno esclusivamente 4 categorie di aventi diritto: i pensionati; lavoratori dipendenti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 10 luglio 2022) Il200 euro avrà pagamenti differenziati per le varie categorie di aventi diritto. Anche perle tempistiche sono diverse Ormai è stato chiarito. Il200 euro non arriverà per luglio a tutti. A beneficiare delantinflazione nel mese predeterminato saranno esclusivamente 4 categorie di aventi diritto: i pensionati; lavoratori dipendenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Servono segnali immediati. Nessuno si salverà da crisi e inflazione con un bonus una tantum da 200 euro. Il… - borghi_claudio : Comincio a vedere lievi imprecisioni. La cosa votata oggi è il decreto aiuti. 14 miliardi per famiglie e imprese. T… - fattoquotidiano : Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito… - L_Economia : Scopriamo di più - fellienflwr : ragazzi purtoppo io ho il covid e 200 euro di bonus in più nello stipendio quest'album finirà nel mio carrello.......... -