Bonus 200 euro anche ad agosto e settembre? Alcune precisazioni (Di domenica 10 luglio 2022) Il Bonus 200 euro è stato erogato a luglio per sostenere il potere d’acquisto degli italiani. Negli ultimi giorni sta avanzando l’ipotesi l’indennizzo possa arrivare anche ad agosto e settembre, per un totale di tre mensilità. Non c’è la ben che minima ufficialità a riguardo, quindi intendiamo spegnere sul nascere tutti i possibili entusiasmi, che potrebbero lasciare il tempo che trovano. Non c’è da esultare per quanto riguarda il possibile stanziamento del Bonus 200 euro anche ad agosto e settembre, in quanto, come vi abbiamo appena detto, il Governo dovrebbe eventualmente prima reperire i fondi necessari alla proroga della misura. Le risorse potrebbero arrivare dalle entrate dell’iva, sicuramente maggiori per via ... Leggi su optimagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Il200è stato erogato a luglio per sostenere il potere d’acquisto degli italiani. Negli ultimi giorni sta avanzando l’ipotesi l’indennizzo possa arrivaread, per un totale di tre mensilità. Non c’è la ben che minima ufficialità a riguardo, quindi intendiamo spegnere sul nascere tutti i possibili entusiasmi, che potrebbero lasciare il tempo che trovano. Non c’è da esultare per quanto riguarda il possibile stanziamento del200ad, in quanto, come vi abbiamo appena detto, il Governo dovrebbe eventualmente prima reperire i fondi necessari alla proroga della misura. Le risorse potrebbero arrivare dalle entrate dell’iva, sicuramente maggiori per via ...

