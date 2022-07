Pubblicità

daus28762108 : La stella, non perde occasione per parlare male di noi e vuole pure la stella. Ciao @BoniekZibi sappi che la stella… - TUTTOJUVE_COM : Boniek pensa già alla prossima stagione: 'Scudetto? Inter in prima fila, poi Napoli con Juve e Milan' - FcInterNewsit : Boniek: 'Scudetto, in prima fila c'è sempre l'Inter. Milan campione a sorpresa' - V_for_Vehbi : @ssporttr ???? AC Milan: Maldini ???? Inter: Recoba ???? Juventus: Platini, Boniek, Del Piero ???? Roma: Totti, Batistuta… -

Calciomercato.com

Il vicepresidente UEFA, Zibì, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. " Lo scudetto Anche quest'anno non metto in pole il Milan, Campione a sorpresa, perché l'come parco giocatori era la più ...Ceduti Anastasia all'e Capello al Milan, come contropartite per il campionato 1977/78 erano ... Per questo la Juve non si confermerà al vertice, anche se ha compratoe Platini, che peraltro,... Boniek: 'Inter favorita per lo scudetto. Lo scorso anno il Milan...' La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L'ex giocatore di Juventus e Roma, quest'oggi vicepresidente dell'UEFA, Zibì Boniek, s'è espresso ai microfoni di Vikonos Web Radio/TV sul prossimo ...