Bomba Amici | Rudi Zerbi | “Sono stato licenziato | Ecco cosa ha fatto Maria de Filippi”

In una recente intervista, Rudy Zerbi, veterano prof di Amici, ha rilasciato delle dichiarazioni inedite sul suo passato lavorativo e sul suo rapporto con Maria De Filippi. Dalle sue parole si evince tutta la gratitudine verso 'Queen Mary' che gli ha letteralmente salvato la vita. Molti fan, e non solo, sono rimasti davvero increduli leggendo quanto dichiarato poiché dietro quell'atteggiamento, talvolta autorevole e duro, si nasconde una persona con un trascorso non piacevole. Ecco tutti i dettagli. Rudy Zerbi, sin da ragazzo, ha sempre avuto la passione per la musica iniziando a muovere i primi passi come disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. Nel mentre, però, si laurea in giurisprudenza e dopo alcune esperienze ...

