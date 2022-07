Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti domenica 10 luglio

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca Poco più di un tampone su tre è positivo al Covid in Campania - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (10 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… - StigmabaseF : Covid Campania, il bollettino di oggi 10 luglio: nuovi casi e decessi - L'Occhio: Covid in Campania: il bollettino… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 12.814 di cui: Positivi all… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 9 luglio 2022. Complessivamente sono state… -

... alla luce dell'andamento delle richieste, la, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte, il ... L'ultimoSono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i ...coronavirus Italia, oggi 10 luglio/ Ministero Salute: tasso positivi 25,2% REGIONI ... Ad oggi, le Regioni pronte già a riaprire i maxi Hub per le vaccinazioni sarebbero, la Calabria,...È atteso a brevissimo il via libera alla quarta dose del vaccino contro il Covid per gli over 60. E le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase ...È atteso a brevissimo il via libera alla quarta dose del vaccino contro il Covid per gli over 60. E le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase ...