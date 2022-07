Biraghi: «Fiorentina giudicata nel modo sbagliato, la società lavora bene» (Di domenica 10 luglio 2022) . Parla il capitano viola Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a Rai Due nel TG Sport domenicale. Le sue parole: «La società ha fatto acquisti in tempi brevi, è sempre presente e ha sempre voglia di migliorare la squadra. Questo ci dà forza, voglia di fare meglio dell’anno scorso e fa ricredere anche le persone sulla società che è stata giudicata in maniera sbagliata, ci mette sempre anima, cuore e soldi, tanta gente avrà cambiato idea su di loro. Noi vediamo i dirigenti lavorare tuti i giorni, da Barone a Pradè al presidente, lavorano molto molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Parla il capitano viola Cristiano, capitano della, ha parlato a Rai Due nel TG Sport domenicale. Le sue parole: «Laha fatto acquisti in tempi brevi, è sempre presente e ha sempre voglia di migliorare la squadra. Questo ci dà forza, voglia di fare meglio dell’anno scorso e fa ricredere anche le persone sullache è statain maniera sbagliata, ci mette sempre anima, cuore e soldi, tanta gente avrà cambiato idea su di loro. Noi vediamo i dirigentire tuti i giorni, da Barone a Pradè al presidente,no molto molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

