Binotto | ' Ho smesso di guardare la gara gli ultimi quattro giri'

(Di domenica 10 luglio 2022) La Ferrari torna a vincere in Austria , non succedeva dal 2003, e porta a casa il quarto successo dopo 11 gare , statistica specifica che non si vedeva dal 2018. Numeri di un dominio visto al Red Bull ...

La Ferrari torna a vincere in Austria , non succedeva dal 2003, e porta a casa il quarto successo dopo 11 gare , statistica specifica che non si vedeva dal 2018. Numeri di un dominio visto al Red Bull ...Così, Mattiasorride finalmente sotto la mascherina : "Penso che le cose positive di oggi ... Un commento sui problemi che ha avuto Leclerc "Io hodi guardare la gara a quel punto lì, ...Il team principal della Rossa è soddisfatto per il risultato in Austria, anche se si dice dispiaciuto per il ritiro di Sainz. E ha confessato di aver vissuto in preda all'ansia gli ultimi km di Lecler ...L'inno italiano torna a suonare forte dalla cima del podio del Red Bull Ring, a solo una settimana dal trionfo di Carlos Sainz a Silverstone. Charles Leclerc torna a vincere, esattamente a tre mesi di ...