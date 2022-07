Big di Sanremo positivo al Covid: saltano due concerti (Di domenica 10 luglio 2022) Il Big di Sanremo si è visto costretto a posticipare nuovamente altre due date dei concerti che la vedranno impegnata per tutta l’estate in Italia. A fine giugno era crollata la tettoia del palco che avrebbe dovuto ospitare alcuni concerti. Inizialmente si era piegata di 45°, andandosi ad appoggiare sul palco. Successivamente era crollata del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Il Big disi è visto costretto a posticipare nuovamente altre due date deiche la vedranno impegnata per tutta l’estate in Italia. A fine giugno era crollata la tettoia del palco che avrebbe dovuto ospitare alcuni. Inizialmente si era piegata di 45°, andandosi ad appoggiare sul palco. Successivamente era crollata del L'articolo proviene da Inews24.it.

