Biden ha un piano: la Nato mediorientale (Di domenica 10 luglio 2022) Joe Biden è prossimo a visitare il Medio Oriente. Ma "il Medio Oriente non sta aspettando Biden". E soprattutto, non appare disposto a dar corpo al disegno del presidente americano: quello di ...

Biden ha un piano: la Nato mediorientale Biden, che cerca di porre fine agli otto anni di guerra nello Yemen, dovrà decidere come conciliare gli interessi sauditi ed egiziani nei confronti dell'Iran con il suo piano di formare un'alleanza ... Biden: 'Vado in Arabia Saudita per rafforzare la partnership strategica' 'In Arabia Saudita - prosegue Biden - abbiamo invertito la politica degli assegni in bianco che ...isolato finche' non torna all'accordo sul nucleare abbandonato dal mio predecessore senza alcun piano ...