Benzina a 4 euro il litro: e potrebbe continuare a salire (Di domenica 10 luglio 2022) Benzina a 4 euro il litro: e potrebbe non essere tutto, anzi, il rischio è che peggiori. Una continua crescita di prezzo e oscillazioni paurose: petrolio a 380 dollari e Benzina a 4 euro al litro. Sembra andare sempre più verso un vero baratro questa vicenda dell’aumento dei carburanti: e, sulle spalle dei consumatori, una spada di damocle economica incombe come una scure. Benzina a 4 euro il litro: cosa succede Il prezzo del petrolio rischia di giungere a livelli mai visti, andando ad avere un peso enorme sulle economie importatrici e nel giro di poco tempo, mettere in crisi un numero sempre più elevato di cittadini e le loro finanze. Al G7 di Elmau, Germania, i principali paesi hanno acuito le sanzioni contro la ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 luglio 2022)a 4il: enon essere tutto, anzi, il rischio è che peggiori. Una continua crescita di prezzo e oscillazioni paurose: petrolio a 380 dollari ea 4al. Sembra andare sempre più verso un vero baratro questa vicenda dell’aumento dei carburanti: e, sulle spalle dei consumatori, una spada di damocle economica incombe come una scure.a 4il: cosa succede Il prezzo del petrolio rischia di giungere a livelli mai visti, andando ad avere un peso enorme sulle economie importatrici e nel giro di poco tempo, mettere in crisi un numero sempre più elevato di cittadini e le loro finanze. Al G7 di Elmau, Germania, i principali paesi hanno acuito le sanzioni contro la ...

Pubblicità

Loestestest : RT @DRisolutore: Siamo sotto i 100 dollari al barile. Eppure nel ns ''fantastico'' paese la benzina continua a restare > 2 euro/l. Speculaz… - AnnaOri11 : RT @piaso73: @CarloCalenda @Azione_it La cosa che non serve in assoluto sono i politici come voi che se anche la benzina va a 3 euro se ne… - EnricoMADERelo1 : RT @DRisolutore: Siamo sotto i 100 dollari al barile. Eppure nel ns ''fantastico'' paese la benzina continua a restare > 2 euro/l. Speculaz… - beabalda : RT @DRisolutore: Siamo sotto i 100 dollari al barile. Eppure nel ns ''fantastico'' paese la benzina continua a restare > 2 euro/l. Speculaz… - italiaserait : Benzina a 4 euro il litro: e potrebbe continuare a salire -