Benfica | Grimaldo verso la Premier League

Pubblicità

AConan_Doyle : Non c'è ancora offerta dell'Arsenal al Benfica per Alex Grimaldo. Ma il difensore è monitorato con attenzione - LeBombeDiVlad : ??? #Arsenal, il nuovo nome è #Grimaldo ?? Ecco l'offerta al #Benfica #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Benfica, pronto l'assalto dell'Arsenal per Grimaldo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Benfica, pronto l'assalto dell'Arsenal per Grimaldo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Benfica, pronto l'assalto dell'Arsenal per Grimaldo -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'Arsenal ha messo gli occhi su Alex, 26enne difensore del, in passato seguito dal Napoli .Commenta per primo Alejandroè per l'Arsenal un obiettivo concreto. Come riportato dal Sun , i Gunners potrebbero approfittare del contratto in scadenza del terzino sinistro delper portarlo a Londra. L'Arsenal si prepara all'offerta per Grimaldo: al Benfica 7 milioni, c'è fiducia Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’ Arsenal sarebbe molto attiva in ottica calciomercato per cercare di rinforzare la rosa e provare a tornare in Champions League, dopo aver mancato l’accesso nelle ultime giornate la scorsa stagione.