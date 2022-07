Bayern De Ligt, rischio braccio di ferro: domani summit Pimenta Juve (Di domenica 10 luglio 2022) Il Bayern continua a lavorare per De Ligt e l’avvocato Pimenta incontrerà la Juve: il rischio è quello di un braccio di ferro domani potrebbe esserci un summit importante tra l’avvocato Pimenta, agente di De Ligt, e la Juve. Il motivo della chiacchierata è mettere sul piatto la volontà del giocatore e l’offerta del Bayern. La Juve chiede 90 milioni, ma i bavaresi puntano al ribasso. Il rischio grosso è quello di un braccio di ferro fra le due società anche se l’olandese spinge per la cessione. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilcontinua a lavorare per Dee l’avvocatoincontrerà la: ilè quello di undipotrebbe esserci unimportante tra l’avvocato, agente di De, e la. Il motivo della chiacchierata è mettere sul piatto la volontà del giocatore e l’offerta del. Lachiede 90 milioni, ma i bavaresi puntano al ribasso. Ilgrosso è quello di undifra le due società anche se l’olandese spinge per la cessione. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

