Bastano poche parole di Giuntoli per mettere a tacere i muezzin dello sfascismo (Di domenica 10 luglio 2022) Alla fine la bancarella del torrone ha messo a tacere i muezzin dello sfascismo. Dalle loro torrette desuete, con le loro presunte “fonti attendibili” ne sparano di ogni, esaltati da un pubblico sempre pronto a gridare allo scandalo, pietendo un rispetto che non merita. Dove la realtà viene presa in contromano, guidando con la testa rivolta alla strada già fatta. Dove “io non credo nemmeno a Giuntoli”, da l’esatta dimensione del livello della platea. Ma non ci meraviglia. Per sbarcare il lunario, ed alimentare quella popolarità rionale, siamo alla produzione quotidiana di veline e ciclostile, a metà tra il collettivo di lotta operaia ed i servizi deviati. Per ottenere non si sa bene quale rendita di posizione futura. Poi Bastano parole chiare di un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Alla fine la bancarella del torrone ha messo a. Dalle loro torrette desuete, con le loro presunte “fonti attendibili” ne sparano di ogni, esaltati da un pubblico sempre pronto a gridare allo scandalo, pietendo un rispetto che non merita. Dove la realtà viene presa in contromano, guidando con la testa rivolta alla strada già fatta. Dove “io non credo nemmeno a”, da l’esatta dimensione del livello della platea. Ma non ci meraviglia. Per sbarcare il lunario, ed alimentare quella popolarità rionale, siamo alla produzione quotidiana di veline e ciclostile, a metà tra il collettivo di lotta operaia ed i servizi deviati. Per ottenere non si sa bene quale rendita di posizione futura. Poichiare di un ...

