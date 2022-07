Basket femminile, Europei Under 20 2022: l’Italia domina anche contro il Belgio (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il percorso netto della nazionale Under 20 di Basket femminile agli Europei di categoria in corso di svolgimento in Ungheria a Sopron. Le azzurre hanno vinto la loro terza partita, superando nettamente il Belgio per 67-35, proprio come già fatto in precedenza con Svezia e Finlandia. Una partita a senso unico, con l’Italia che ha cominciato con un parziale di 13-0, chiudendo poi il primo quarto addirittura sul +22 (26-4). Il dominio della squadra di Andrea Mazzon è proseguito nel secondo quarto, con l’Italia che si è portata all’intervallo sul 51-14. I restanti dieci minuti sono stati di pura accademia, con le azzurre che hanno potuto tirare il fiato in vista degli ottavi di finale. Buona prestazione per Vittoria Allievi e Sara Ronchi, le migliori marcatrici ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Continua il percorso netto della nazionale20 diaglidi categoria in corso di svolgimento in Ungheria a Sopron. Le azzurre hanno vinto la loro terza partita, superando nettamente ilper 67-35, proprio come già fatto in precedenza con Svezia e Finlandia. Una partita a senso unico, conche ha cominciato con un parziale di 13-0, chiudendo poi il primo quarto addirittura sul +22 (26-4). Il dominio della squadra di Andrea Mazzon è proseguito nel secondo quarto, conche si è portata all’intervallo sul 51-14. I restanti dieci minuti sono stati di pura accademia, con le azzurre che hanno potuto tirare il fiato in vista degli ottavi di finale. Buona prestazione per Vittoria Allievi e Sara Ronchi, le migliori marcatrici ...

