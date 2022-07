Basket | domani si decide per i diritti televisivi della LBA | nessuna proposta soddisfacente per il pacchetto Free

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Nella giornata di, quantomeno da programma, sirà suiper la prossima stagioneLegaSerie A: sono ancora varie le ipotesi in ballo, ma non sembra esserci un accordo definitivo anche per quel che riguarda il, stando a quanto riferito da La Prealpina. Presenti sul piatto, infatti, le offerte di Eleven Sports e di Discovery per ilPay, con la prima delle due che sarebbe più alta: circolano voci su una distanza elevata tra le due offerte, in particolare Eleven Sports garantirebbe 40mila euro in più per ogni club per accaparrarsi irispetto a quanto proposto da Discovery. Su questo, probabilmente, la decisione arriverà ...