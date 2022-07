Baseball | Haarlem Week 2022 | l’Italia tiene botta ma poi cede il passo agli USA

(Di domenica 10 luglio 2022) Un’Italia buona a metà cade al cospetto degli Stati Uniti nella partita inaugurale della terza giornata dell’di. Gli azzurri sono usciti sconfitti con un sonoro 9-0, lottando però a viso aperto nelle battute iniziali del match. Nella prima parte della partitafa addirittura meglio degli USA, con una seconda base di Mineo nel primo e inning e un walk internazionale nel terzo. Ma i nostro avversari entreranno davvero nella disputa con un micidiale quarto inning, contrassegnato dalla bellezza di otto punti, fattore che ha chiaramente indirizzato in modo definitivo le sorti della sfida. Gli statunitensi allungano poi di un’unità nel sesto inning, approfittando soprattutto delle sbavature difensive del, a volte in seria difficoltà. Un problema che dovrà essere ...

Tra Olanda e Cuba, invece, la situazione è più netta. Segna subito Bernadina, ma nel secondo inning il singolo di Laza riesce a mandare Cepeda a casa, pareggiato così i conti. L'equilibrio permane ...