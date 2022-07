Barzagli: “Pogba e Di Maria acquisti importantissimi per la Juve” (Di domenica 10 luglio 2022) Barzagli JuveNTUS- La Juventus continua la sua preparazione pre-stagionale, nel frattempo Cherubini e Nedved cercano l’offerta adatta per concludere la trattativa per Nedved. L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli è intervenuto a Tuttosport parlando dei nuovi acquisti bianconeri e anche delle varie contendenti per il titolo. Di seguito, ecco le dichiarazioni del difensore su Pogba: “Se penso a Paul, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi vengono in mente i primi allenamenti. Aveva 18-19 anni e vedevi un ragazzo con qualità incredibili, che poi è migliorato divertendosi. Aveva tutto: tecnica, fisico, passaggio, corsa. Rivederlo alla Juve? È bello e affascinante, anche per i tifosi, riabbracciare Paul. Torna dopo sei anni al Manchester ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)NTUS- Lantus continua la sua preparazione pre-stagionale, nel frattempo Cherubini e Nedved cercano l’offerta adatta per concludere la trattativa per Nedved. L’ex difensore dellantus, Andreaè intervenuto a Tuttosport parlando dei nuovibianconeri e anche delle varie contendenti per il titolo. Di seguito, ecco le dichiarazioni del difensore su: “Se penso a Paul, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi vengono in mente i primi allenamenti. Aveva 18-19 anni e vedevi un ragazzo con qualità incredibili, che poi è migliorato divertendosi. Aveva tutto: tecnica, fisico, passaggio, corsa. Rivederlo alla? È bello e affascinante, anche per i tifosi, riabbracciare Paul. Torna dopo sei anni al Manchester ...

