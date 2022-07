Attentato alla sede della Lega di Treviso, anarchico spagnolo condannato a 28 anni di carcere. Aveva usato due bombe rudimentali (Di domenica 10 luglio 2022) L’Attentato alla sede della Lega di Treviso, avvenuto nell’agosto 2018 con due bombe rudimentali, ma molto pericolose, è costato la condanna a 28 anni di carcere ad un anarchico spagnolo di 45 anni, detenuto da tre anni. La Corte d’Assise di Treviso, preceduta da Francesco Sartorio, ha inflitto la pena a Juan Antonio Sorroche Fernandez, che gravitava nella realtà antagonista di Trento. E’ stato ritenuto responsabile dell’Attentato avvenuto al K3, storica sede della Lega Nord di Treviso a Fontane di Villorba. Accolta pienamente la richiesta dei pubblici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) L’di, avvenuto nell’agosto 2018 con due, ma molto pericolose, è costato la condanna a 28diad undi 45, detenuto da tre. La Corte d’Assise di, preceduta da Francesco Sartorio, ha inflitto la pena a Juan Antonio Sorroche Fernandez, che gravitava nella realtà antagonista di Trento. E’ stato ritenuto responsabile dell’avvenuto al K3, storicaNord dia Fontane di Villorba. Accolta pienamente la richiesta dei pubblici ...

