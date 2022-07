Atalanta, Scalvini: “Obiettivo Europa. Esordio in Nazionale? Emozionante” (Di domenica 10 luglio 2022) “Obiettivi? Giocare il più possibile e raggiungere di nuovo l’Europa”. Così il 18enne Giorgio Scalvini è intervenuto dopo il primo test in ritiro dell’Atalanta contro la Rappresentativa Valseriana, terminato 15-0. “Gasperini nella scorsa stagione mi aveva già schierato a centrocampo come oggi – spiega il nerazzurro -, ma nemmeno nelle giovanili facevo solo il difensore centrale. Al secondo anno da aggregato alla prima squadra sono cresciuto molto anche come persona, dovendomi adattare a giocatori ben più grandi di me”. Erano circa in duemila i tifosi al Centro Sportivo “Città di Clusone”: “Ci hanno riversato il loro affetto in gran numero fin dall’inizio del ritiro venerdi’. Ci sono sempre stati vicini”. Il 14 giugno, in Germania, Scalvini ha esordito nell’Italia del ct Mancini : “E’ in gran parte merito del lavoro ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “Obiettivi? Giocare il più possibile e raggiungere di nuovo l’”. Così il 18enne Giorgioè intervenuto dopo il primo test in ritiro dell’contro la Rappresentativa Valseriana, terminato 15-0. “Gasperini nella scorsa stagione mi aveva già schierato a centrocampo come oggi – spiega il nerazzurro -, ma nemmeno nelle giovanili facevo solo il difensore centrale. Al secondo anno da aggregato alla prima squadra sono cresciuto molto anche come persona, dovendomi adattare a giocatori ben più grandi di me”. Erano circa in duemila i tifosi al Centro Sportivo “Città di Clusone”: “Ci hanno riversato il loro affetto in gran numero fin dall’inizio del ritiro venerdi’. Ci sono sempre stati vicini”. Il 14 giugno, in Germania,ha esordito nell’Italia del ct Mancini : “E’ in gran parte merito del lavoro ...

Pubblicità

Atalanta_BC : ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiell… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Scalvini: 'Il nostro obiettivo è raggiungere di nuovo l'Europa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Scalvini: 'Il nostro obiettivo è raggiungere di nuovo l'Europa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Scalvini: 'Il nostro obiettivo è raggiungere di nuovo l'Europa' - apetrazzuolo : ATALANTA - Scalvini: 'Il nostro obiettivo è raggiungere di nuovo l'Europa' -